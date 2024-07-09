"Мой район. Новости": на станции метро "Печатники" появится новый выход

Москвичи смогут быстрее переходить со станции Печатники второго диаметра на Люблинско-Дмитровскую линию. Для этого специалисты построят новый выход из метро и сделают проход под эстакадой. Об этом сообщил Сергей Собянин в телеграмм-канале.

В данный момент на пересадку пассажиры тратят около шести минут, а новый маршрут позволит сократить время в несколько раз. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".