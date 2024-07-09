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09 июля, 16:50

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"Мой район. Новости": на станции метро "Печатники" появится новый выход

"Мой район. Новости": на станции метро "Печатники" появится новый выход

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Москвичи смогут быстрее переходить со станции Печатники второго диаметра на Люблинско-Дмитровскую линию. Для этого специалисты построят новый выход из метро и сделают проход под эстакадой. Об этом сообщил Сергей Собянин в телеграмм-канале.

В данный момент на пересадку пассажиры тратят около шести минут, а новый маршрут позволит сократить время в несколько раз. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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