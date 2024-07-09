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09 июля, 09:45

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Собянин: предприниматели могут получить образовательную поддержку от города

Собянин: предприниматели могут получить образовательную поддержку от города

Сергей Собянин рассказал, как цифровизация изменила столичное здравоохранение

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Больше 33 тысяч человек получили образовательную поддержку от "Малого бизнеса Москвы", рассказал Сергей Собянин. Проект проводит разные программы и мероприятия, которые длятся от нескольких дней до пары месяцев.

Например, "Школа бизнеса МБМ", где рассказывают, как начать свое дело, "Прокачай свой бизнес вместе с наставником" – это программа, помогающая вывести бизнес на новый уровень, а также платформа "Онлайн-Академия", на которой бизнесмены могут проходить различные дистанционные курсы.

Также каждый год проходят форум "Женский бизнес", конференция "Бизнес не по-детски", Форум социального предпринимательства "Больше, чем бизнес", интенсив "Мамы в бизнесе" и другие мероприятия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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