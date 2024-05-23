Новости часа: на МЦД запущена оплата проезда по биометрии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На МЦД стартовал первый этап оплаты проезда по биометрии. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около 70 тысяч операций по лечению катаракты проведут в клиниках Москвы в 2024 году, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Первая в сезоне церемония развода караулов Президентского полка пройдет в Кремле 1 июня, рассказали в пресс-службе ФСО.