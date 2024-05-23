Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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23 мая, 18:00

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Новости часа: на МЦД запущена оплата проезда по биометрии

Новости часа: на МЦД запущена оплата проезда по биометрии

Собянин объявил о начале испытаний первого в России беспилотного трамвая

Новости часа: Собянин открыл Центр развития электротранспорта и беспилотных технологий

Собянин объявил о начале испытаний первого в России беспилотного трамвая

Новости часа: Собянин вдвое увеличил максимальный размер гранта на тестирование инноваций

Новости часа: Москва создает центры использования высокотехнологичного оборудования

Собянин подписал документы об увеличении гранта на тестирование инноваций в Москве

Новости часа: 10 детских садов и 11 поликлиник построят в ТиНАО

Собянин сообщил, что Москва стала лидером России в рейтинге Минэкономразвития

Собянин: Москва создает центры использования высокотехнологичного оборудования

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На МЦД стартовал первый этап оплаты проезда по биометрии. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около 70 тысяч операций по лечению катаракты проведут в клиниках Москвы в 2024 году, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Первая в сезоне церемония развода караулов Президентского полка пройдет в Кремле 1 июня, рассказали в пресс-службе ФСО.

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