Практики развития бизнеса обсудили на Московской неделе предпринимательства

Тысячи бизнесменов встретились на неделе предпринимательства в Москве. В ходе мероприятия эксперты, представители корпораций и инвесторы обсуждали стратегии и практики развития своего дела.

На площадках мероприятия специалисты говорили о том, как бизнес может помочь решить проблемы города и как Москва в свою очередь помогает предпринимателям. С подробной программой можно познакомиться на сайте Московского предпринимательского форума. Там же ведут прямую трансляцию выступлений спикеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.