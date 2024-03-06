Оборот розничной торговли за прошлый год в Москве вырос на 7,3%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Оборот столичной розничной торговли в 2023 году вырос на 7,3% с учетом инфляции и по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, общий оборот торговли в прошлом году достиг 6,6 триллиона рублей, а основной рост был обеспечен непродовольственным сектором.



"Его обороты увеличились на 16,7% в сопоставимых ценах и достигли почти 3,3 триллиона рублей", – сказал он, отметив восстановление потребительской активности в этом секторе, налаживание логистики и замещение ушедших с рынка фирм отечественными аналогами.

Традиционно, указал заммэра, максимальный объем продаж был зафиксирован в декабре – 763,3 миллиарда рублей. При этом показатель почти на одну четверть превысил аналогичный объем того же месяца 2022 года, сказал Ефимов.

Активность покупателей, уточнил он, сказалась и на плотности потока в торговых центрах Москвы. В результате только в декабре 2023 года в среднем она составляла 280 посетителей в сутки на одну тысячу квадратных метров торговых залов.

"Это на 3,7% больше, чем месяцем ранее, и на 1,8% – чем в декабре 2022-го. Такая динамика свидетельствует о постепенном восстановлении этого сегмента торговли после снижения в 2022 году в связи с уходом ряда зарубежных компаний", – рассказали в пресс-службе департамента экономической политики и развития города.

По оценкам ведомства, столичный бизнес смог не только восстановить логистические цепочки, но и наладить поставки отечественных товаров на рынок в рамках импортозамещения.

Ранее стало известно, что одна из популярных сетей магазинов косметики и парфюмерии улучшила процесс продаж при помощи национального проекта "Производительность труда". В итоге удалось ускорить обслуживание более чем в 2 раза.

До этого Сергей Собянин уточнял, что по итогам прошлого года только на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" запустили 35 новых производств. По данным градоначальника, это на 30% больше, чем годом ранее. В итоге их общее число достигло 200.

Производство лекарств в Москве выросло почти в 2,5 раза за 5 лет