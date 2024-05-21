Курс евро опустился ниже 98 рублей впервые с 8 мая

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Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 98 рублей впервые с 8 мая, свидетельствуют данные площадки.

По данным на 16:57 по московскому времени, евро снижался на 0,68%, до 97 рублей 95 копеек, а к 17:02 он достиг показателя в 97 рублей 98 копеек. В это же время курс доллара снизился до 90 рублей 24 копеек, а юаня – до 12 рублей и 43 копеек.

30 апреля сообщалось, что европейская валюта превысила 100 рублей впервые с 19 апреля. Позднее, 7 мая, курс евро опустился ниже 98 рублей – это произошло впервые с 27 апреля. Американская валюта на тот момент оценивалась в 91 рубль 36 копеек, а юань – в 12 рублей 65 копеек.

