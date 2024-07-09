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Новости

09 июля, 14:15

Общество

Синоптик рассказал, когда жара в Москве спадет

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К западным границам Московского региона приближается холодный атмосферный фронт, поэтому вечером 9 июля ожидаются понижение температуры и ливни. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В среду, 10 июля, в Москве будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах 25–27 градусов. 11 июля столбики столичных термометров поднимутся до 27–29 градусов, а 12 июля – до 28–30 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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