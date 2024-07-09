Пранкеры Вован и Лексус рассказали, как не попасться на уловки телефонных мошенников

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что главное в разговоре с неизвестными абонентами, – это сохранение критичности. В таком случае для телефонных мошенников будет практически невозможно обмануть своего собеседника.

Кроме того, пранкеры предупредили, что злоумышленники попытаются узнать код или пароль, который был отправлен на телефон жертвы. Вован и Лексус уверены, что такие данные нельзя никому сообщать.

Большое интервью с пранкерами Вованом и Лексусом выйдет во вторник, 9 июля, в эфире телеканала Москва 24.