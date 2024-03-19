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19 марта, 16:24

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Москва онлайн покажет, как предотвращаются ЧС во время половодья и пожаров в столице

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

20 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть масштабное учение МГСЧС по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем и пожарами в зеленых зонах на территории столицы.

В ходе трансляции вы узнаете, как специалисты прогнозируют развитие ЧС, принимают меры, чтобы предотвратить подтопления и пожары, защищают жителей города.

Смотрите прямую трансляцию 20 марта в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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