Москва онлайн покажет, как предотвращаются ЧС во время половодья и пожаров в столице

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

20 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть масштабное учение МГСЧС по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем и пожарами в зеленых зонах на территории столицы.

В ходе трансляции вы узнаете, как специалисты прогнозируют развитие ЧС, принимают меры, чтобы предотвратить подтопления и пожары, защищают жителей города.

Смотрите прямую трансляцию 20 марта в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.