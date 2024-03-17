"Мой район. Новости": Сыромятнический гидроузел подготовили к половодью

К весеннему половодью подготовили Сыромятнический гидроузел – это единственный регулятор уровня Яузы. Там контролируют подъем воды в реке, чтобы не допустить выхода талых вод на столичные улицы.

К половодью уже проверили все гидротехнические сооружения, расположенные не только на Яузе, но и на Десне, Лихоборской обводнительной системе, канале имени Москвы и всех водохранилищах. Подъем уровня воды ожидается к концу марта – началу апреля.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".