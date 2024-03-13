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13 марта, 23:45

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В Москве стартовала подготовка причалов к открытию пассажирской навигации

В Москве стартовала подготовка причалов к открытию пассажирской навигации

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Городские причалы готовят к открытию пассажирской навигации. Сначала их очистят от остатков снега и льда. На следующем этапе рабочие промоют лестницы, затем обработают и покрасят гранитные поверхности, металлические ограждения и чугунные элементы. Всего в порядок приведут 44 пристани.

Эксперты прогнозируют, что предстоящим летом спрос на речные круизы в столице вырастет минимум на 15%. Отправиться в круиз можно будет уже в конце апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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