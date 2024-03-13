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13 марта, 07:45

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Собянин: каждый второй москвич получил доступ к электронной медкарте

Собянин: каждый второй москвич получил доступ к электронной медкарте

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Каждый второй москвич получил доступ к электронной медицинской карте. За четыре года работы этот сервис стал удобнее и информативнее. Как отметил Сергей Собянин, в 2020 году пациенты могли просмотреть в своем телефоне только протоколы осмотров врачей, результаты исследований и выписки из стационаров. Теперь им доступны сведения о прививках, справки о болезни.

Кроме того, в 2024 году запущен новый раздел "Мои госпитализации". Пациенты государственных стационаров получили возможность отслеживать сведения о ходе своего лечения в режиме онлайн. Такой услуги не предоставляет ни один электронный сервис в мире.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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