Собянин: каждый второй москвич получил доступ к электронной медкарте

Каждый второй москвич получил доступ к электронной медицинской карте. За четыре года работы этот сервис стал удобнее и информативнее. Как отметил Сергей Собянин, в 2020 году пациенты могли просмотреть в своем телефоне только протоколы осмотров врачей, результаты исследований и выписки из стационаров. Теперь им доступны сведения о прививках, справки о болезни.

Кроме того, в 2024 году запущен новый раздел "Мои госпитализации". Пациенты государственных стационаров получили возможность отслеживать сведения о ходе своего лечения в режиме онлайн. Такой услуги не предоставляет ни один электронный сервис в мире.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.