К проекту "Московское чаепитие" присоединились 100 отелей и ресторанов

Сто отелей и ресторанов присоединились к проекту "Московское чаепитие", который задает новые гастротренды и сохраняет традиции. Ежедневно в 16:00 гости могут заказать специальный сет, который подается в фирменной посуде из красно-золотого фарфора. В спецсет входит традиционная выпечка, варенье, чайные купажи.

Заведения, которые участвуют в проекте, можно узнать по особой наклейке на двери либо на сервисе Russpass. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.