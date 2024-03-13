Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 марта, 08:00

Туризм

К проекту "Московское чаепитие" присоединились 100 отелей и ресторанов

К проекту "Московское чаепитие" присоединились 100 отелей и ресторанов

Москва заняла первое место среди наиболее популярных направлений весной

ВДНХ и гостиница "Космос" договорились о сотрудничестве в сфере туризма

Новости часа: Собянин сообщил о планах усилить транспортную интеграцию Москвы и области

Сервис Russpass представил серию литературных аудиоэкскурсий по Москве

Новости часа: новый поезд "Москва-2024" запустили на Замоскворецкой линии метро

"Это Москва. Туризм": где в столице можно погрузиться в историю кино и мультфильмов

В необычных московских отелях рассказали об особенностях сервиса и ценах

В АТОР назвали стоимость отдыха в популярных курортных странах в 2024 году

Почти все номера в отелях Подмосковья забронированы

Сто отелей и ресторанов присоединились к проекту "Московское чаепитие", который задает новые гастротренды и сохраняет традиции. Ежедневно в 16:00 гости могут заказать специальный сет, который подается в фирменной посуде из красно-золотого фарфора. В спецсет входит традиционная выпечка, варенье, чайные купажи.

Заведения, которые участвуют в проекте, можно узнать по особой наклейке на двери либо на сервисе Russpass. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика