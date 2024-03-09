В Мосрентгене подходит к завершению создание новой дорожной инфраструктуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство дорожной инфраструктуры в поселении Мосрентген в ТиНАО вышло на заключительный этап. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Дмитрий Жидкин, до конца 2024 года в Мосретгене появится восемь километров новых дорог.

Он отметил, что реализация проекта позволит значительно улучшить транспортное сообщение поселка с МКАД и Калужским шоссе, а также сформировать очередное параллельное направление с выходом на трассу Мамыри — Пенино — Шарапово.

На первом этапе работ в поселении появился Проектируемый проезд № 1-2-7, который проходит от Институтского проезда до строящейся дороги второго этапа. Новую улицу также соединили с улицей Адмирала Корнилова. По части отрезков общей протяженностью два километра в 2022 году запустили автомобильное движение. Вскоре здесь появятся два выезда из жилых кварталов, по которым пустят общественный транспорт.

На втором этапе строится дорога длинной 2,3 километра, которая заходит в поселок с дублера МКАД, в районе 43-го километра, и тянется в обход всего Троицкого лесопарка до улицы Адмирала Корнилова. На пересечении с ней появится развязка и путепровод, по которому машины будут ехать в направлении поселения Сосенского.

Ранее стало известно, что до конца года в ТиНАО построят дополнительный выезд на Киевское шоссе. Этот участок обеспечит дополнительный выезд из формируемого сегодня жилого квартала с улицы Филатов Луг на Киевское шоссе и от домов, расположенных вдоль Проектируемого проезда № 7030.