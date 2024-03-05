Дополнительный выезд на Киевское шоссе построят в ТиНАО до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участок дороги в ТиНАО, входящий в состав проекта автомагистрали от трассы М-3 до деревни Ямонтово, планируется достроить до конца этого года, рассказала глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Он обеспечит дополнительный выезд из формируемого сегодня жилого квартала с улицы Филатов Луг на Киевское шоссе и от домов, расположенных вдоль Проектируемого проезда № 7030", – отметила она.

Княжевская уточнила, что работы близятся к завершению на первом и втором участке, готовность составляет 98%. Рабочие продолжают строить третий и четвертый участки. Сейчас они переносят газопроводные и электрические сети из зоны застройки.

Председатель Москомархитектуры подчеркнула, что реализация проекта новой четырехполосной дороги позволит улучшить транспортную доступность ТиНАО. Столичные власти стараются обеспечить необходимую дорожную инфраструктуру рядом с новостройками – это важный фактор развития городской среды, резюмировала она.

Ранее сообщалось, что к 2025 году на севере Москвы закончится строительство транспортного хаба "Верхние Лихоборы". Проект включает в себя улично-дорожную сеть, остановочные пункты общественного транспорта, паркинг, а также благоустройство прилегающей территории.

Объект будут строить в несколько этапов, в рамках первого возведут 1,27 километра дорог.



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