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27 февраля, 10:50

Город

"Город без окраин": Таганский район

"Город без окраин": Таганский район

Фейерверк в честь Дня защитника Отечества прошел в столице

Новости часа: к 2030 году в Москве будет более 30 тыс зарядок для электромобилей

Директор центра имени Логинова рассказал о новом стандарте онкопомощи в Москве

Мастер-классы от успешных бизнес-леди организовали на выставке-форуме "Россия"

"Это Москва. Социальный блок": стоматологи для собак

"Это Москва. Бизнес": нацпроект "Производительность труда"

Новости часа: Собянин рассказал об инновациях, которые используют в больницах Москвы

Специалист-онколог рассказал о повышении качества онкопомощи в Москве

Всепогодные камеры зафиксировали обстановку в столице днем 27 февраля

Таганка – один из старейших районов Москвы, хотя в середине ХХ века он считался окраиной. Какие культовые сооружения превратили этот район в современный?

Что находится на данный момент на месте тюрьмы, песню о которой до сих пор исполняют? Что считается сердцем района? И как здесь появилась улица с домами XIX века? Что изменилось в районе до неузнаваемости, а что осталось нетронутым? Подробнее – в программе "Город без окраин".

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Программа: Город без окраин
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