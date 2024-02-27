"Город без окраин": Таганский район

Таганка – один из старейших районов Москвы, хотя в середине ХХ века он считался окраиной. Какие культовые сооружения превратили этот район в современный?

Что находится на данный момент на месте тюрьмы, песню о которой до сих пор исполняют? Что считается сердцем района? И как здесь появилась улица с домами XIX века? Что изменилось в районе до неузнаваемости, а что осталось нетронутым? Подробнее – в программе "Город без окраин".