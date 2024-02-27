27 февраля, 07:53Общество
Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Небольшое потепление ждет москвичей в начале недели, однако к ее концу столбики термометров опустятся до небольших минусовых значений. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
В материале уточнили, что всю неделю будет переменная облачность, южный ветер, при этом значительных осадков синоптики не ожидают. Во вторник, 27 февраля, день пройдет без осадков. Температура днем составит от 0 до 2 градусов тепла, ночью – от минус 5 до минус 7 градусов.
Подобная температура ждет москвичей в среду, 28 февраля. В четверг, 29 февраля, столбики термометров днем покажут до двух градусов тепла, ночью – 4–2 градуса мороза. Днем могут пройти небольшие осадки.
Метеорологи предупреждают о возможном похолодании до минус 3 градусов днем в пятницу, 1 марта. Ночью воздух остынет до минус 5 градусов, местами пройдут небольшие осадки.
Такая же погода будет и в субботу, 2 марта, заключили в сообщении.
Ранее синоптики сообщили, что температура днем в первый день марта будет находиться в пределах 0 – плюс 3 градусов, а ночью будет падать до 0 – минус 3 градусов в столичном регионе.
По их данным, на первых мартовских выходных будет переменная облачность, а поверхность земли днем будет прогреваться до плюс 3 градусов, а ночью температура упадет до минус 4 градусов.
Между тем научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что столичные сугробы не будут таять до начала апреля. Март в городе ожидается снежным, прогнозируются снегопады, добавил он.
Теплая погода ожидается в ближайшие дни в столице
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