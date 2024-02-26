Синоптики пообещали москвичам теплую погоду на первой неделе марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура днем в первый день марта будет находиться в пределах 0 – плюс 3 градусов, а ночью будет падать до 0 – минус 3 градусов в столичном регионе. Об этом говорится на сайте "Метеовести".

"Первые выходные календарной весны пройдут под знаком антициклона, с характерной дня него спокойной и преимущественно сухой погодой", – уточнили синоптики.

На первых выходных третьего месяца будет переменная облачность, а поверхность земли днем будет прогреваться до плюс 3 градусов, а ночью температура будет падать до минус 4 градусов.

Кроме того, до конца первой декады марта серьезных похолоданий не будет, а температура будет на 2–3 градуса выше климатической нормы. Однако ночные колебания температуры от минусовых к плюсовым значениям сулят опасность гололедицы. Эксперты считают, что это сделает плавным и постепенным таяние снега.

Как уточнили синоптики, теплому началу марта будет предшествовать похолодание. Уже во вторник и среду, 27 и 28 февраля, в столичный регион придет антициклон, из-за чего ночью на 27-е число похолодает до минус 7 градусов.

Столбики термометров в ночь на среду могут упасть до минус 10 градусов, что станет холодным рекордом текущей недели, считают эксперты. Однако днем 27 и 28 февраля будет от 0 до плюс 3 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал жителей и гостей Москвы не ждать теплого марта. По его словам, теплый воздух будет охлаждаться из-за большого количества снега. Высота сугробов, напомнил он, сейчас составляет рекордные 62 сантиметра.

По данным комплекса городского хозяйства Москвы, отрицательная температура и гололедица ожидаются в столице уже в ночь на 27-е число.

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