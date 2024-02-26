Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до 28 февраля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до среды, 28 февраля, в связи с гололедицей. Предупреждение будет действовать до 11:00, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Аналогичное предупреждение действует и в Московской области.

Вечером 25 февраля на столицу обрушились осадки в виде ледяной крупы. На юго-западе города был дождь, переходящий в мелкую ледяную крупу. На севере столицы также отмечалось данное явление.

В связи с этим водителей призвали отказаться от поездок на личном авто и пересесть на городской транспорт. Также в Москве объявили желтый уровень погодной опасности до 13:00 27 февраля.

На фоне непогоды аэропорты Московского региона работали в обычном режиме. В период с 19:00 25 февраля по 07:00 26 февраля отмен рейсов в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском не было. Взлетно-посадочные полосы закрывались на контрольную чистку всего семь раз.

Ранее ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков рассказал, что в ближайшие дни в столице ожидается оттепель. Он уточнил, что по ночам будет подмораживать до -3... -5 градусов, по области – до -7 градусов. При этом днем воздух будет прогреваться до 2–4 градусов.

В столице ожидается 0 градусов 26 февраля