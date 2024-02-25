На Москву обрушились осадки в виде ледяной крупы

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Осадки в виде ледяной крупы наблюдается в разных районах Москвы вечером в воскресенье, сообщает РИА Новости.

Так, на юго-западе города идет дождь, переходящий в мелкую ледяную крупу. На севере столицы также отмечается ледяная крупа. При этом в центре Москвы идет дождь.

Ранее штормовое предупреждение объявили в Москве из-за ледяного дождя. Такие осадки продлятся до утра.

Кроме того, в городе из-за гололедицы объявлен желтый уровень опасности. Предупреждение будет действовать до 13:00 27 февраля. Из-за ветра предупреждение будет действовать до 21:00 26 февраля. Местами порывы ветра составят 15 метров в секунду.

Столичных водителей попросили отказаться от поездок на личном авто и пересесть на городской транспорт из-за прогнозируемого ледяного дождя вечером в воскресенье. За рулем в условиях непогоды следует быть очень внимательными, нельзя превышать скорость, нарушать дистанцию и совершать резкие маневры.

Синоптики спрогнозировали гололедицу и ледяной дождь в Москве