25 февраля, 21:30Общество
На Москву обрушились осадки в виде ледяной крупы
Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев
Осадки в виде ледяной крупы наблюдается в разных районах Москвы вечером в воскресенье, сообщает РИА Новости.
Так, на юго-западе города идет дождь, переходящий в мелкую ледяную крупу. На севере столицы также отмечается ледяная крупа. При этом в центре Москвы идет дождь.
Ранее штормовое предупреждение объявили в Москве из-за ледяного дождя. Такие осадки продлятся до утра.
Кроме того, в городе из-за гололедицы объявлен желтый уровень опасности. Предупреждение будет действовать до 13:00 27 февраля. Из-за ветра предупреждение будет действовать до 21:00 26 февраля. Местами порывы ветра составят 15 метров в секунду.
Столичных водителей попросили отказаться от поездок на личном авто и пересесть на городской транспорт из-за прогнозируемого ледяного дождя вечером в воскресенье. За рулем в условиях непогоды следует быть очень внимательными, нельзя превышать скорость, нарушать дистанцию и совершать резкие маневры.
Синоптики спрогнозировали гололедицу и ледяной дождь в Москве
Читайте также
- Синоптик заявил, что следующая неделя в Москве будет малоснежной
- Снежный покров в столице достиг рекордного уровня