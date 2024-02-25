Синоптик заявил, что следующая неделя в Москве будет малоснежной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Следующая неделя в Москве будет малоснежной, спрогнозировал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Его слова приводит РИА Новости.

"С учетом предстоящей малоснежной недели и околонулевых температур снежный покров продолжит таять и уплотняться", – отметил он.

Синоптик считает, что просадка снежного покрова к выходным, 2 и 3 марта, может составить 5–7 сантиметров.

Однако в это воскресенье, 25 февраля, в городе ожидается мокрый снег и ледяной дождь, добавил Тишковец. Москвичей также предупреждают о порывистом ветре до 12 метров в секунду и высоком атмосферном давлении. Температура ожидается на уровне 3 градусов.

Ранее специалисты спрогнозировали небольшое похолодание в столице в начале следующей недели. Синоптики отметили, что в понедельник, 26 февраля, температура вновь опустится до минусовых значений – ожидается от 0 до минус 2 градусов.

Во вторник, 27 февраля, прогнозируется до минус 5 градусов, а в ночное время столбики термометров будут показывать минус 10 градусов.



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