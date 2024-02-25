Москвичей призвали пересесть на городской транспорт вечером 25 февраля из-за непогоды

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичных водителей просят отказаться от поездок на личном авто и пересесть на городской транспорт из-за прогнозируемого ледяного дождя вечером в воскресенье, 25 февраля. Об этом Дептранс пишет в своем телеграм-канале.

"Синоптики прогнозируют ледяной дождь до утра – рекомендуем для поездок использовать городской транспорт. Сегодня с 18:00 до завтрашнего утра в Москве ожидается ледяной дождь", – говорится в публикации.

В ведомстве напомнили, что за рулем в условиях непогоды следует быть очень внимательными, нельзя превышать скорость, нарушать дистанцию и совершать резкие маневры.

Специалисты ЦОДД продолжают следить за ситуацией на дорогах Москвы.

Ранее столичный комплекс городского хозяйства предупредил, что температура в Москве опустится до отрицательных значений после 16:00 в воскресенье, 25 февраля. Ожидается ледяной дождь и гололедица.

До этого стало известно о небольшом похолодании в столице в начале следующей недели. Так, в понедельник, 26 февраля, ожидается от 0 до минус 2 градусов.



Синоптики спрогнозировали гололедицу и ледяной дождь в Москве