Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололедице вечером 25 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура в Москве опустится до отрицательных значений после 16:00 в воскресенье, 25 февраля. Горожан предупреждают о ледяном дожде и гололедице. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, сегодня после 16:00 ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, до утра 26 февраля местами возможен ледяной дождь. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", – говорится в публикации.

На фоне неблагоприятных погодных условий коммунальные службы следят за состоянием дорог в Москве. Водителей просят не превышать скорость и выдерживать дистанцию с другими машинами. Пешеходов, в свою очередь, призывают быть внимательными.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что следующая неделя в Москве будет малоснежной. Синоптик считает, что просадка снежного покрова к выходным, 2 и 3 марта, может составить 5–7 сантиметров.

До этого москвичей предупредили о небольшом похолодании в столице в начале следующей недели. Так, в понедельник, 26 февраля, ожидается от 0 до минус 2 градусов.



Синоптики спрогнозировали гололедицу и ледяной дождь в Москве