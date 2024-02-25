Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Штормовое предупреждение объявили в Москве из-за ледяного дождя, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, такие осадки продлятся до утра. Сейчас в столичном регионе наблюдается ярко выраженная сходимость воздушных масс с различными свойствами и с разным температурным режимом.

Синоптик подчеркнул, что теплый воздух перемещается с юга и юго-запада, а холодный идет из нижнего Поволжья, Южного Урала, юго-западной Сибири, где держатся температуры около минус 20 градусов.

Из-за такой сходимости воздушных масс температура над столицей на разных высотах неоднородна. Вильфанд рассказал, что снежинки при падении сперва подтаивают и превращаются в капельку на высоте 700–1000 метров, где температура выше нуля, а затем снова покрываются корочкой льда.

Такая конструкция называется переохлажденными осадками, или ледяным дождем. Когда такие осадки попадают на подстилающую поверхность, происходит мгновенное обледенение. Это приводит к гололедице, обледенению проводов и ветвей деревьев, а также появлению наста.

Вильфанд отметил, что дождь в Москве и области начнется около 18:00, он будет идти в течение ночи, но не везде, поэтому гололедицу стоит ожидать не на всей территории Москвы.

В городе из-за гололедицы объявлен желтый уровень опасности. Предупреждение будет действовать до 13:00 27 февраля. Из-за ветра предупреждение будет действовать до 21:00 26 февраля. Местами порывы ветра составят 15 метров в секунду.

Ранее столичных водителей попросили отказаться от поездок на личном авто и пересесть на городской транспорт из-за прогнозируемого ледяного дождя вечером в воскресенье. За рулем в условиях непогоды следует быть очень внимательными, нельзя превышать скорость, нарушать дистанцию и совершать резкие маневры.

Синоптики спрогнозировали гололедицу и ледяной дождь в Москве