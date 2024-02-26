26 февраля, 11:17Транспорт
Аэропорты Московского региона работали штатно из-за ледяного дождя в ночь на 26 февраля
Фото: 123RF/nordroden
Аэропорты Московского региона работали в обычном режиме на фоне ледяного дождя в ночь с воскресенья на понедельник, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
В период с 19:00 25 февраля по 07:00 26 февраля отмен рейсов в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском не было. Взлетно-посадочные полосы закрывались на контрольную чистку всего семь раз.
По данным Росавиации, аэродромные службы оснащены всеми необходимыми технологиями и средствами для работы в условиях непогоды.
Вечером 25 февраля в Москве начались осадки в виде ледяной крупы. На юго-западе города был дождь, переходящий в мелкую ледяную крупу. На севере столицы также отмечалось данное явление.
В связи с этим столичных водителей попросили отказаться от поездок на личном авто и пересесть на городской транспорт. Также в Москве объявили желтый уровень погодной опасности до 13:00 27 февраля.
Штормовое предупреждение объявлено в Москве из-за ледяного дождя
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