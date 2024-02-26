Аэропорты Московского региона работали штатно из-за ледяного дождя в ночь на 26 февраля

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Аэропорты Московского региона работали в обычном режиме на фоне ледяного дождя в ночь с воскресенья на понедельник, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

В период с 19:00 25 февраля по 07:00 26 февраля отмен рейсов в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском не было. Взлетно-посадочные полосы закрывались на контрольную чистку всего семь раз.

По данным Росавиации, аэродромные службы оснащены всеми необходимыми технологиями и средствами для работы в условиях непогоды.

Вечером 25 февраля в Москве начались осадки в виде ледяной крупы. На юго-западе города был дождь, переходящий в мелкую ледяную крупу. На севере столицы также отмечалось данное явление.

В связи с этим столичных водителей попросили отказаться от поездок на личном авто и пересесть на городской транспорт. Также в Москве объявили желтый уровень погодной опасности до 13:00 27 февраля.

Штормовое предупреждение объявлено в Москве из-за ледяного дождя