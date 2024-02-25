Финал зимы ожидается по-мартовски теплым – синоптик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Финал зимы ожидается по-мартовски теплым. Температура в феврале в Центральной России оказалась выше климатической нормы на 0,7 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, в последнюю неделю зимы среднесуточная температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки. Он отметил, что ночь на понедельник, в Москве местами пройдут осадки.

Также возможны гололедные явления в виде ледяного дождя и гололедицы с отложением наледи толщиной до 3–8 миллиметров. Температура воздуха понизится до минус 0–2 градусов, по области минус 4 – плюс 1.

При этом, по словам синоптиков, несмотря на оттепель, высота сугробов не изменилась, и по-прежнему составляет от 58 до 68 сантиметров, что см, на Балчуге – 55 см, МГУ – 67 см, Тушино – 68 см, что в 1,5 раза больше климатической нормы.

Ранее стало известно, что в Москве обещают мокрый снег, ледяной дождь и порывистый ветер. А температура воздуха к вечеру снова опустится ниже 0.