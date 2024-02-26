Москвичам пообещали оттепель в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ближайшие дни в столице ожидается оттепель, сообщил RT ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков.

Синоптик рассказал, что в юго-восточной части Европейской России продолжит господствовать мощный малоподвижный антициклон, при этом с Запада будет распространяться теплый и влажный воздух с Атлантики.

Такое сочетание холодного континентального антициклона и атлантического воздуха обеспечит преобладание облачной, влажной, оттепельной и ветреной погоды. Температура превысит климатическую норму на 4–6 градусов. При этом порывистый ветер не позволит в полной мере насладиться предвесенним теплом.

Старков уточнил, что по ночам будет подмораживать до -3... -5 градусов, по области – до -7 градусов. При этом днем воздух будет прогреваться до 2... 4 градусов. Во вторник и среду, 27 и 28 февраля, будет проглядывать солнце, а в другие дни выпадут небольшие осадки, в том числе и переохлажденные в виде ледяного дождя.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, в свою очередь, рассказала сайту "Комсомольской правды", что несмотря на то, что до конца зимы осталось всего несколько дней, в Москве и Московской области по-прежнему лежат большие сугробы.

По ее словам, на главной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила 62 сантиметра, что почти вдвое больше нормы. За последние 70 лет было всего два случая, когда в эту дату снега было больше, – в 1985 и 2010 годах.

"Сугробы за ближайшую неделю чуть-чуть уменьшатся. В основном не за счет таяния, а за счет испарения, так как погода будет ветреная. Дождей не ждем – а они могли бы быстрее всего расправиться со снегом. Но и сильных снегопадов не будет, так что сугробы хотя бы не вырастут. Но в первые дни марта они точно еще будут очень внушительными. Хорошо если растают к 5 апреля", – сказала синоптик.

При этом Позднякова заметила, что это вполне нормальная ситуация для столичного климата.

Вечером 25 февраля в Москве начались осадки в виде ледяной крупы. На юго-западе города был дождь, переходящий в мелкую ледяную крупу. На севере столицы также отмечалось данное явление.

В связи с этим столичных водителей попросили отказаться от поездок на личном авто и пересесть на городской транспорт. Также в Москве объявили желтый уровень погодной опасности до 13:00 27 февраля.

Штормовое предупреждение объявлено в Москве из-за ледяного дождя