02 марта, 17:10Мэр Москвы
Собянин рассказал о сроках достройки и реконструкции 14 крупных спортивных объектов
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Реконструкция и достройка 14 крупных спортивных объектов Москвы завершится в 2024 году. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.
"В их числе ледовый дворец в Мневниковской пойме и спорткомплекс "Московский транспорт" на Ярославской улице. Сегодня открыли дворец тенниса в Лужниках", – сказал мэр.
По словам градоначальника, всего в течение года завершится капитальный и текущий ремонт 176 спортивных сооружений столицы. Специалисты также продолжат модернизировать комплексы спортивных тренажеров, установленных во дворах, парках и стадионах города.
В прошлом году специалисты ввели в эксплуатацию, сказал он, 23 крупных сооружения. Среди них ледовый дворец "Кристалл" в Лужниках, дворец спорта "Некрасовка" и центр фигурного катания в Ясеневе.
"Общедоступных зон для активного отдыха стало на 1,2 тысячи больше", – уточнил Собянин.
Он напомнил, что благодаря развитию спортивной инфраструктуры в городе уже занимаются спортом и физкультурой почти 6 миллионов человек.
До этого он рассказывал, что новый дворец тенниса в Лужниках может работать не только в течение всех сезонов года, но еще является одним из лучших в Европе. Всего здесь есть 5 крытых кортов с покрытием Hard, еще три крытых корта для тенниса и 4 площадки для сквоша.
По мнению градоначальника, новый комплекс стал лучшим в мире среди подобных сооружений. Это станет большим подспорьем для непрофессиональных спортсменов, для занятий и подготовки на мировом уровне будущих российских чемпионов, рассказывал Собянин.
Сергей Собянин открыл всесезонный теннисный центр в Лужниках
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