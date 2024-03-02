Собянин рассказал о сроках достройки и реконструкции 14 крупных спортивных объектов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Реконструкция и достройка 14 крупных спортивных объектов Москвы завершится в 2024 году. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

"В их числе ледовый дворец в Мневниковской пойме и спорткомплекс "Московский транспорт" на Ярославской улице. Сегодня открыли дворец тенниса в Лужниках", – сказал мэр.

По словам градоначальника, всего в течение года завершится капитальный и текущий ремонт 176 спортивных сооружений столицы. Специалисты также продолжат модернизировать комплексы спортивных тренажеров, установленных во дворах, парках и стадионах города.

В прошлом году специалисты ввели в эксплуатацию, сказал он, 23 крупных сооружения. Среди них ледовый дворец "Кристалл" в Лужниках, дворец спорта "Некрасовка" и центр фигурного катания в Ясеневе.

"Общедоступных зон для активного отдыха стало на 1,2 тысячи больше", – уточнил Собянин.

Он напомнил, что благодаря развитию спортивной инфраструктуры в городе уже занимаются спортом и физкультурой почти 6 миллионов человек.

До этого он рассказывал, что новый дворец тенниса в Лужниках может работать не только в течение всех сезонов года, но еще является одним из лучших в Европе. Всего здесь есть 5 крытых кортов с покрытием Hard, еще три крытых корта для тенниса и 4 площадки для сквоша.



По мнению градоначальника, новый комплекс стал лучшим в мире среди подобных сооружений. Это станет большим подспорьем для непрофессиональных спортсменов, для занятий и подготовки на мировом уровне будущих российских чемпионов, рассказывал Собянин.

Сергей Собянин открыл всесезонный теннисный центр в Лужниках