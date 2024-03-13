В Москве открылся двухдневный форум "Молодой специалист – строитель будущего"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Деловая, образовательная и развлекательная программы пройдут на форуме "Молодой специалист – строитель будущего", их представят департамент строительства Москвы и подведомственные ему организации. Об этом рассказал руководитель столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

Мероприятие пройдет в музейно-выставочном объединении "Манеж" 13 и 14 марта. По словам Загрутдинова, сам форум является коммуникационной площадкой для учащихся и работодателей для создания квалифицированного кадрового состава. Мероприятие организовали Минстрой РФ и комплекс градостроительной политики и строительства Москвы при содействии других комплексов городского управления, отметил он.

На форуме студенты и школьники получат возможность узнать о профессиях, связанных с архитектурой и строительством. Цель мероприятия заключается в демонстрации нового взгляда на строительную сферу.

Присоединиться смогут ребята из старших классов, студенты средних и высших учебных заведений Москвы, педагоги и представители городских строительных организаций.

"На форуме представлен стенд департамента строительства. Его площадь – более 150 квадратных метров, он поделен на тематические зоны, отображающие этапы возведения объекта городского заказа: предпроектные работы, проектирование, подготовку территорий и непосредственно строительство", – заявил Загрутдинов.

Помимо департамента строительства, к форуму присоединились его подведомственные организации:

ГКУ "Управление дорожно-мостового строительства";

КП "Управление гражданского строительства";

Московский фонд реновации жилой застройки;

АНО "Развитие социальной инфраструктуры";

АНО "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов";

АО "Мосинжпроект";

АО "Мосметрострой";

АО "Москапстрой".

Российская столица впервые примет региональный форум "Молодой специалист – строитель будущего". Участники смогут посетить образовательные и деловые встречи. Помимо этого, Москва организует экскурсии на крупные строительные объекты города. В частности, гости форума обсудят применение искусственного интеллекта при проектировании и возведении зданий.

Применение нейросетей обсудят на форуме "Молодой специалист – строитель будущего" в Москве