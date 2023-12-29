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29 декабря, 15:00

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Технологии очистки воды на Люберецких очистных сооружениях отметили премией

Технологии очистки воды на Люберецких очистных сооружениях отметили премией

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Проект очистки сточных вод в Люберцах получил премию правительства России. Концепцию в течение 20 лет разрабатывали сотрудники Мосводоканала, "Лаборатории импульсной техники" и Московского физико-технического института.

Новая технология позволяет полностью исключить загрязнение воды и почвы химикатами и бактериями. Часть отходов после очистки перерабатывают в твердое биотопливо. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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