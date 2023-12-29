29 декабря, 03:30Общество
"Мой район. Навигатор": в Москве открылись 36 локаций фестиваля "Путешествие в Рождество"
Жителей столицы приглашают окунуться в атмосферу праздника в столичных парках, на катках, в усадьбе Деда Мороза и на площадках традиционного фестиваля "Путешествие в Рождество". Сказочное настроение москвичам создадут 36 локаций. Центральные находятся на Манежной площади и площади Революции.
В этом году фестиваль посвящен Москве и ее жителям в разные временные периоды. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор