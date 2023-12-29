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29 декабря, 03:30

Общество

"Мой район. Навигатор": в Москве открылись 36 локаций фестиваля "Путешествие в Рождество"

"Мой район. Навигатор": в Москве открылись 36 локаций фестиваля "Путешествие в Рождество"

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Жителей столицы приглашают окунуться в атмосферу праздника в столичных парках, на катках, в усадьбе Деда Мороза и на площадках традиционного фестиваля "Путешествие в Рождество". Сказочное настроение москвичам создадут 36 локаций. Центральные находятся на Манежной площади и площади Революции.

В этом году фестиваль посвящен Москве и ее жителям в разные временные периоды. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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