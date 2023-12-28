Вильфанд предупредил москвичей о 25-градусных морозах в начале января

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аномально холодная погода прогнозируется в столице с 1 по 5 января. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает Агентство "Москва".

По прогнозу синоптика, столбики термометров опустятся до 25 градусов мороза. 1 января днем температура в Москве составит от -15 до -10 градусов. 2 января мороз усилится до -17... -12 градусов.

Вильфанд добавил, что 3 января столбики термометров опустятся от -21 до -16 градусов днем, а ночью – до -25 градусов. Синоптик отметил, что вплоть до 5 января прогнозируется аномально холодная погода, которая будет ниже нормы на 8–14 градусов. С 5 по 7 января температура будет повышаться, но все равно останется ниже нормы.

Жителей столичного региона предупредили о гололеде, который ожидается в пятницу, 29 декабря. В связи с этим в Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности. В Гидрометцентре добавили, что до 11:00 30 декабря продлили желтый уровень опасности из-за гололедицы.

Синоптик рассказал о погоде в Москве на 29–30 декабря