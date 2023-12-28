Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве 29 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителей столичного региона предупредили о гололеде, который ожидается в пятницу, 29 декабря. В связи с этим в Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности. Соответствующая информация появилась на сайте Гидрометцентра.

"Гололед. Период предупреждения – с 09:00 до 21:00 29 декабря", – уточняется в публикации.

В Гидрометцентре добавили, что до 11:00 30 декабря продлили желтый уровень опасности из-за гололедицы.

Ранее Гидрометцентр предупредил, что мороз в Московском регионе в новогоднюю ночь может окрепнуть до 23 градусов.

По прогнозу синоптиков, столбики термометров днем 31 декабря в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Московской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской областях опустятся до -15... -8 градусов, на северо-востоке Центральной России – до -20 градусов.



Синоптик рассказал о погоде в Москве на 29–30 декабря