Синоптик рассказал о погоде в Москве на ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичный регион в настоящее время находится в зоне небольшого гребня антициклона, погода начнет меняться в пятницу, 29 декабря. Об этом пишет RT со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

Погоду на данный момент он назвал достаточно спокойной с легкими морозами от минус 2 до минус 4 градусов, что выше климатической нормы. Местами может пойти небольшой снег.

По его словам, 29 декабря к региону подойдет теплый атмосферный фронт, который связан с активным и обширным атлантическим циклоном, ночью также возможен небольшой снег.

Между тем столбики термометров опустятся до минус 4 – минус 6 градусов. После полудня влияние фронта начнет сказываться активнее. К вечеру воздух прогреется до 0–2 градусов, будет снег, переходящий в мокрый снег, местами возможна гололедица, предупредил синоптик.

Леус уточнил, что подобная погода задержится в Москве до конца субботы, 30 декабря. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, днем будет 1–3 градуса тепла, что на 5–6 градусов теплее нормы.

При этом в воскресенье, 31 декабря, циклон двинется на юго-восток и начнет "закачивать" к берегам Москвы-реки холодные воздушные массы. Осадки перейдут из смешанной фазы в снег, но он не будет сильным, появится гололедица. Утром температура воздуха станет слабоотрицательной, к полуночи прогнозируются 7–12 градусов мороза.

Эксперт предупредил, что 1 января столбики термометров покажут от минус 8 до минус 13 градусов. Метеорологи ожидают облачную погоду с прояснениями, небольшой снег в отдаленных районах города и области.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается погода без осадков и не теплее минус 9–14 градусов. По его словам, в столице резко похолодает после оттепели, которая прогнозируется 29 и 30 декабря.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов отмечал, что конец года в Москве будет аномально теплым. Температура воздуха 29 декабря поднимется до 2 градусов тепла.

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