В новогоднюю ночь в Москве ожидается без осадков и до 14 градусов мороза

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В новогоднюю ночь в Москве ожидается погода без осадков и не теплее минус 9–14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в столице резко похолодает после оттепели, которая прогнозируется 29 и 30 декабря. Уже 31 декабря начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый зарядами снега.

Синоптик добавил, что если утром будет еще около нуля градусов, то днем температура понизится до -2... -4, а вечером опустится до -8 градусов. В новогоднюю ночь с выходом гребня антициклона распогодится, облака начнут редеть, снег прекратится и мороз окрепнет.

"Самое теплое значение до -9... -14 градусов", – подчеркнул синоптик, добавив, что может стать даже холоднее.

Первый январский день будет солнечным. Столбики термометров покажут не меньше минус 7–минус 12 градусов.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов ранее сообщил, что конец года в Москве будет аномально теплым. Температура воздуха в пятницу, 29 декабря, поднимется до двух градусов тепла.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве с 30 декабря по 1 января прогнозируется оттепель, температура в эти дни составит от минус 2 до 2 градусов. Также ожидаются небольшие осадки.



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