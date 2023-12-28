Мороз в столичном регионе в новогоднюю ночь может окрепнуть до 23 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мороз в Московском регионе в новогоднюю ночь может окрепнуть до 23 градусов, сообщает Гидрометцентр РФ.

По прогнозу синоптиков, столбики термометров днем 31 декабря в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Московской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской областях опустятся до -15... -8 градусов, на северо-востоке Центральной России – до -20 градусов.

Ночью 1 января температура в столичном регионе составит -23... -16 градусов, в Костромской области – до -28 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается погода без осадков и не теплее минус 9–14 градусов. По его словам, в столице резко похолодает после оттепели, которая прогнозируется 29 и 30 декабря.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов отмечал, что конец года в Москве будет аномально теплым. Температура воздуха 29 декабря поднимется до 2 градусов тепла.

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