Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 декабря, 22:15

Общество

Поезд Деда Мороза отправился с Белорусского вокзала дальше по маршруту

Поезд Деда Мороза отправился с Белорусского вокзала дальше по маршруту

Новости часа: взрослые поликлиники столицы будут работать по праздничному расписанию

Световые инсталляции появились у новогодней елки около главного входа в Парк Горького

Главный врач столичной клинической больницы № 52 подвела итоги года

Московские библиотеки подготовили новогоднюю программу

Телеканал Москва 24 показал нарядные елки москвичей

Владимир Путин пообщался с пятиклассником из Костромской области

Собянин: соцучреждения Москвы в новогодние праздники перейдут на особый график работы

Эксперты объяснили, как определить качественную икру и не попасться на обман мошенников

Сергей Собянин принял участие в акции "Елка желаний"

Поезд Деда Мороза отправился с Белорусского вокзала дальше по своему маршруту. Состав простоял в столице целый день с 10 часов утра до 10 вечера. Все это время он принимал гостей. Необычный состав радует россиян уже третий год и каждый раз к нему добавляются новые вагоны.

Расписной поезд Деда Мороза отправился в путешествие по стране в ноябре и уже проехал 23 тысячи километров. Его увидели около 300 тысяч человек более чем в 60-ти городах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика