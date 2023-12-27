Поезд Деда Мороза отправился с Белорусского вокзала дальше по маршруту

Поезд Деда Мороза отправился с Белорусского вокзала дальше по своему маршруту. Состав простоял в столице целый день с 10 часов утра до 10 вечера. Все это время он принимал гостей. Необычный состав радует россиян уже третий год и каждый раз к нему добавляются новые вагоны.

Расписной поезд Деда Мороза отправился в путешествие по стране в ноябре и уже проехал 23 тысячи километров. Его увидели около 300 тысяч человек более чем в 60-ти городах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.