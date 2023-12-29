Дептранс Москвы представил "Тройки" с фотографиями двух усадеб

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Столичный Дептранс представил горожанам две новые карты "Тройка" с изображениями двух усадеб Москвы. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, на картах разместили фотографии музея-усадьбы "Люблино" и музея-усадьбы Л. Н. Толстого в Хамовниках. Эти карты станут хорошим сувениром и напомнят жителям и гостям столицы об интересных московских достопримечательностях, указал он.

Пресс-служба отметила, что новые "Тройки" можно купить на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах, расположенных на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также интернет-магазине.

Ранее Дептранс представил "Единый" билет и "Тройку" в зимнем оформлении в честь наступающего Нового года. Приобрести билет "Единый" можно в кассах и автоматах, а "Тройки" – на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах и интернет-магазине.

Москвичи смогут пользоваться виртуальной картой "Тройка" с июня 2024 года