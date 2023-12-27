В Москве выпустили новогодние "Тройки"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве выпустили новогодние карты "Тройка" в преддверии праздника. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Так, на одной из карт Дед Мороз вместе с маленьким ребенком торопится положить подарки под елку, а на второй – заяц готовится раскрыть собственный подарок.

Получить праздничную карту можно возле стойки "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине.

Ранее столичный Дептранс совместно с Государственным музеем обороны Москвы выпустили две новые тематические карты "Тройка". По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, на новых "Тройках" изображены медаль "За оборону Москвы" и графическая работа Виктора Макеева "Красная площадь".



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