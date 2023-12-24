Сыромятнический гидроузел подготовили к перепадам температур

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства

Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к перепадам температур Сыромятнический гидроузел. Сооружение на реке Яузе перевели на зимний режим работы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

При отрицательных значениях нормативный уровень воды составляет 122,5 сантиметра.

Специалисты ГУП "Мосводосток" провели обслуживание основных механизмов гидроузла, проверили работу электрооборудования, осветительных приборов, питающих и силовых электросетей. В диспетчерском пункте были протестированы системы пульта управления и другие механизмы. На нижних и верхних воротах шлюза специалисты обследовали подвижные элементы, сухие места обработали и смазали.

Диспетчеры постоянно следят за уровнем воды в реке. При падении температуры ниже 10–15 градусов водолазы очищают водопропускные галереи от мусора и донных отложений.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства Москвы перевели водохранилища на зимний режим работы. Сотрудники гидротехнических сооружений проводят плановую сработку для создания дополнительных свободных емкостей. Это необходимо для того, чтобы во время весеннего паводка и половодья вода не вышла из берегов.

До этого в Москве завершили основные работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений (ЛОС). Модернизация объекта началась в 2013 году. Сейчас Люберецкие очистные сооружения соответствуют лучшим экологическим стандартам.

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