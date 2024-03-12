Москвичи выберут самые красивые станции метро, построенные за последние пять лет

В Москве на портале "Активный гражданин" проходит голосование за самые красивые станции метро, которые открыли за последние пять лет. Среди возможных вариантов – станции "Пыхтино", "Физтех", "Яхромская", "Каширская", "Рижская" и многие другие. Одновременно можно выбрать до пяти вариантов ответа.

На данный момент в голосовании успели принять участие более 70 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.