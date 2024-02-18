Движение транспорта ограничат в районе 1-го Тверского-Ямского переулка с 21 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта ограничат в районе 1-го Тверского-Ямского переулка в Москве 21 февраля из-за проведения строительных работ. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"В период с 21 февраля до 30 мая на участках 1-го Тверского-Ямского переулка, улицы Фадеева, Долгоруковской и Новосущевской будет недоступна для движения одна полоса", – отметило транспортное ведомство.

В частности, на некоторых участках ограничения будет недоступна парковка. Так, ее закроют в 1-м Тверском-Ямском переулке от дома 12/6 до дома 16 и на улице Фадеева от пересечения улицы Фадеева и 1-го Тверского-Ямского переулка до дома 25, строение 1 по Оружейному переулку с 21 февраля до 30 мая.

Кроме того, одну полосу для движения перекроют на Долгоруковской улице от дома 21, строение 1 до дома 23, строение 1 с 21 февраля до 21 марта. На Новосущевской улице одна полоса будет недоступна для движения в районе дома 14 с 1 до 30 марта.

Ранее изменился режим работы наземного транспорта в ТиНАО, Западном и Юго-Западном округах Москвы. Благодаря вводу новых остановок на трех автобусных маршрутах жителям станет комфортнее и проще добираться до городских объектов и кварталов. В частности, после открытия четвертого Московского центрального диаметра был скорректирован ряд маршрутов.

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