Режим работы транспорта в ТиНАО, ЗАО и ЮЗАО изменится с 17 февраля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Режим работы наземного транспорта в ТиНАО, Западном и Юго-Западном округах Москвы изменится с 17 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Транспортное ведомство отметило, что благодаря вводу новых остановок на трех автобусных маршрутах жителям станет комфортнее и проще добираться до городских объектов и кварталов. В частности, после открытия четвертого Московского центрального диаметра был скорректирован ряд маршрутов.

"После открытия новых станций Солнцевской линии метро и МЦД-4 мы постепенно меняем работу наземных маршрутов в пяти районах столицы. Основной пассажиропоток в районах Переделкино, Солнцево, Говорово, Внуково и Пыхтино перешел на рельсовый каркас", – говорится в сообщении.

Часть автобусов с этих маршрутов направят на загруженные участки.

Ранее сообщалось, что поезда Казанского и Ленинградского направлений третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) проследуют по измененному графику с 16 по 29 февраля. Диаметральные поезда с 00:00 до 01:00 и с 04:30 до 06:00 выведут из расписания.

На Ленинградском направлении диаметра часть поездов не будут перевозить пассажиров, у других изменится набор остановок. Интервалы движения составов до Казанского вокзала увеличат до 40 минут.



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