ЦППК ввела дополнительные экспрессы в праздничные дни февраля и марта

Фото: телеграм-канал "ЦППК"

В праздничные дни февраля и марта Центральная пригородная пассажирская компания запустит дополнительные экспрессы, сообщается на сайте ЦППК.

Перевозчик совместно с Московской железной дорогой скорректирует движение поездов накануне Дня защитника Отечества, а также 23 февраля и последующие выходные. В пресс-службе отметили, что изменения помогут пассажирам выбрать оптимальное время отправления.

Расписание всех поездов в транспортном узле Москвы изменится следующим образом:

22 февраля и 7 марта поезда будут следовать расписанием пятницы;

23, 24 февраля и 8, 9 марта – расписанием субботы;

25 февраля и 10 марта – расписанием воскресенья;

26 февраля и 11 марта — расписанием понедельника.

ЦППК, помимо прочего, назначит дополнительные фирменные экспрессы:

№ 7051 Рязань-2 – Москва – 25 февраля и 10 марта;

№ 7031 Москва – Тула – 23–25 февраля и 8–10 марта;

№ 7030 Тула – Москва – 23–25 февраля и 8–10 марта.

"В графике движения некоторых электропоездов сделаны дополнительные точечные корректировки", – заключил перевозчик.

Ранее стало известно, что в период праздничных дней 23 февраля и 8 Марта между Москвой и Ульяновском будут запущены дополнительные поезда, которые проследуют через Рязань. Так, с 22 февраля по 12 марта МЖД назначит поезда № 297 Ульяновск – Москва и № 298 Москва – Ульяновск.

РЖД запустят дополнительные поезда из Москвы в Рязань и Ульяновск