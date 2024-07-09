Вован и Лексус: пранк-журналистика – это чисто российское явление

Фото: Агентство "Москва"

Пранк-журналистика, которая выросла из розыгрышей над звездами и политиками, – уникальное российское явление. Об этом в интервью Москве 24 рассказали пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).

"Это симбиоз юмора и журналистики, который начинался как хулиганская забава, но превратился в нечто общественно полезное и социально значимое", – объяснил Кузнецов.

В свою очередь, Столяров добавил, что они вдвоем развили этот термин.



Лексус (Алексей Столяров) пранкер То, что мы это делаем периодично, то, что мы это сделали отдельным жанром, то, что он ассоциируется с нами... По сути, я думаю, что больше в мире таких вещей нет.

Главное, что все эти звонки открывают многим глаза, считает Кузнецов.

"Если брать политиков, то [мы показываем], как действительно проводятся закулисные переговоры, что одна картинка – открытая – отличается от той, что на самом деле. <...> У нас с 2023 года начались как раз пранки с релокантами так называемыми – ну, показываем вот этих всех персонажей, как они выглядят [в реальности]", – пояснил он.

Большое интервью с Вованом и Лексусом смотрите 9 июля на телеканале Москва 24 в 18:30.

Ранее певец Андрей Макаревич (признан в РФ иноагентом) в разговоре с пранкерами заявил, что хочет выступить в Киеве в первый день победы Украины и, возможно, в будущем поможет ВСУ.