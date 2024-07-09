Вован и Лексус: пранк-журналистика – это чисто российское явление

09 июля, 12:38Общество
Фото: Агентство "Москва"
Пранк-журналистика, которая выросла из розыгрышей над звездами и политиками, – уникальное российское явление. Об этом в интервью Москве 24 рассказали пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).
"Это симбиоз юмора и журналистики, который начинался как хулиганская забава, но превратился в нечто общественно полезное и социально значимое", – объяснил Кузнецов.
В свою очередь, Столяров добавил, что они вдвоем развили этот термин.
Главное, что все эти звонки открывают многим глаза, считает Кузнецов.
"Если брать политиков, то [мы показываем], как действительно проводятся закулисные переговоры, что одна картинка – открытая – отличается от той, что на самом деле. <...> У нас с 2023 года начались как раз пранки с релокантами так называемыми – ну, показываем вот этих всех персонажей, как они выглядят [в реальности]", – пояснил он.
Большое интервью с Вованом и Лексусом смотрите 9 июля на телеканале Москва 24 в 18:30.
Ранее певец Андрей Макаревич (признан в РФ иноагентом) в разговоре с пранкерами заявил, что хочет выступить в Киеве в первый день победы Украины и, возможно, в будущем поможет ВСУ.