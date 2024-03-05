Вован и Лексус рассказали о лжи премьера Ирландии Варадкара

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Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что разыгранный ими премьер-министр Ирландии Лео Варадкар соврал, когда сообщил об усилении защиты от пранков и "подыгрывании" звонящим целый час. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого Варадкар сообщил, что его офис изменил процедуры звонков после того, как его разыграли Вован и Лексус. В разговоре с пранкерами он не смог объяснить разницу между самоопределением Крыма и Косова, а также заявил, что не верит в скорое присоединение Украины к ЕС.

"Слова на ветер для аудитории, что у нас все хорошо, мы улучшаем свою политику безопасности. Но на деле как эти пранки проходят, так они и продолжаться будут", – заявил Вован.

По словам пранкера, изменить процедуру в отношении звонков вряд ли возможно. Допуск звонка премьеру он назвал непрофессионализмом сотрудников и глав государств. Более того, Вован считает, что после пранков их жертвы должны складывать полномочия и покидать свои посты.

Комментируя пранк над собой, Варадкар также заявил, что сразу понял происходящее и начал подыгрывать Вовану и Лексусу. Однако пранкеры так не считают. Они рекомендовали премьеру Ирландии зайти в видеочат и пообщаться со всеми, если ему "действительно нечем заняться".

Вместе с этим Вован и Лексус усомнились, что в ближайшее время зарубежные политики станут недоступными для пранков. Они заявили о намерении искать новые пути обхода правил.

Варадкар разговаривал с пранкерами в 2023 году. Вован и Лексус представились ему чиновниками из Африки. Однако в правительстве, комментируя факт произошедшего, уточнили, что после того, как премьер заподозрил что-то неладное, он прервал звонок.

