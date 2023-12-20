В Ирландии подтвердили звонок Вована и Лексуса премьер-министру страны

Фото: ТАСС/AP/Richard Drew

Представитель главы ирландского правительства Лео Варадкара подтвердил тот факт, что премьер-министр общался с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Об этом пишет Bloomberg.

Он уточнил, что пранкеры из России представились африканскими чиновниками. По его словам, они звонили Варадкару в 2023 году. При этом представитель ирландского премьера уточнил, что видео беседы было отредактировано, в связи с чем ролик не отражает реального хода разговора.

В статье добавили, что Варадкар во время диалога заподозрил неладное и сам прервал разговор. По словам его представителя, политику показалось странным, как африканские политики ему позвонили и что с ним обсуждали.

Власти Ирландии уведомили о звонке свое посольство в Эфиопии, а также комиссию Африканского союза и службу кибербезопасности Ирландии.

Видео с пранком Вован и Лексус опубликовали 19 декабря. Варадкар во время беседы признался, что в его стране сомневаются, будто Украина может в скором времени стать частью Евросоюза.

Ирландский политик отметил, что в настоящее время Киев является кандидатом на вступление. По его словам, на переговоры по поводу его членства потребуется много времени.

"Актуальный репортаж": Вован и Лексус разыграли Ангелу Меркель