Премьер Ирландии признался пранкерам, что не верит в скорое вступление Украины в ЕС

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В Ирландии усомнились, что Украина сможет в скором времени вступить в Евросоюз. Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) под видом африканского чиновника обсудили возможное членство Киева в ЕС с премьер-министром республики Лео Варадкаром. Запись разговора размещена в телеграм-канале блогеров.

Ирландский политик обратил внимание, что сейчас Украина является кандидатом на вступление. По его словам, на переговоры по поводу ее членства потребуется много времени.

"Любое государство должно соответствовать определенным стандартам с точки зрения демократии, системы правосудия, правовой системы и экономики прежде, чем оно сможет присоединиться. Мы начнем переговоры, но Ирландии потребовалось 15 или 20 лет, чтобы пройти весь путь", – напомнил он.

По мнению Варадкара, не стоит ожидать присоединения Украины к Евросоюзу в скором времени. Кроме того, он сделал акцент на том, что Ирландия не станет выступать гарантом безопасности Украины.

Что касается вооруженного конфликта на украинской территории, премьер считает, что он не завершится в ближайшей перспективе, поскольку обе стороны рассчитывают одержать верх. При этом Варадкар заявил, что не хочет видеть "еще один замороженный конфликт".

По его словам, у Ирландии нет планов вступать в Североатлантический альянс. Однако власти понимают, что нынешний нейтралитет страны не защищает ее так, как это было раньше, добавил он. В связи с этим Ирландия планирует расширять сотрудничество в рамках ЕС, резюмировал Варадкар.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что саммит Евросоюза принял решение о старте переговоров по вступлению в ЕС с Украиной и Молдавией.

До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отмечала, что процесс вступления Киева в ЕС потребует времени и выполнения всех необходимых условий.

В свою очередь, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в Брюсселе перед началом заседаний глав МИД государств Евросоюза, что Киев готов "попрыгать и сплясать" для выполнения выдвинутых условий для вступления Украины в блок.



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