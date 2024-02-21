Шендерович в разговоре с пранкерами согласился отправлять гонорары ВСУ

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова (Шендерович признан Минюстом РФ иноагентом)

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с писателем Виктором Шендеровичем (признан Минюстом РФ иноагентом), позвонив ему от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Беседу опубликовали в соцсети "ВКонтакте".

От лица Ермака пранкеры предложили писателю презентовать свои книги на Украине. Он согласился и пообещал собранные деньги направить на поддержку ВСУ.

Шендерович также рассказал, что в начале конфликта оказывал Киеву только гуманитарную помощь, однако позже стал отправлять деньги и украинским военным. По его словам, дочь убедила его, что сборы на армию – это тоже сохранение жизни и, соответственно, гуманитарный аспект.

В связи с этим писатель заметил, что хотел бы отправить половину денег на гуманитарные цели, а вторую половину – на военные.

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал в связи с этим лишить иноагента Виктора Шендеровича всего имущества на территории России. В беседе с RT он сообщил, что писатель показал свое истинное лицо.

"Шендерович – враг страны. Как минимум он должен лишиться всего своего имущества на территории России. Максимум – должен разделить судьбу Степана Бандеры, которого он так уважает. Желательно в более мучительной форме", – сказал парламентарий.

Он также считает, что ФСБ может провести проверку слов Шендеровича на предмет наличия признаков активного пособничества врагу. Он напомнил, что это одна из самых тяжелых форм измены Родине.

Ранее лауреат литературных премий "Русский Букер" и "Большая книга", писательница Людмила Улицкая призналась в беседе с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), что доходы с ее произведений идут на Украину. Блогеры поговорили с писательницей от лица главы офиса украинского президента Андрея Ермака. Они спросили, направляет ли автор свои гонорары в Киев. Улицкая это подтвердила, но не стала уточнять детали.

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