Журналист Шендерович решил уехать из России

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Журналист Виктор Шендерович (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) принял решение покинуть Россию. Об этом он сообщил в своем официальном аккаунте в Facebook.
Свой отъезд журналист связал с заявлением юристов бизнесмена Евгения Пригожина о возбуждении дела по статье "Клевета". В нем утверждается, что Шендерович озвучивал не соответствующие действительности данные о бизнесмене.
Позднее суд обязал журналиста выплатить Пригожину 100 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.
"От личного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению <...> Пригожина, я, пожалуй, воздержусь", – написал Шендерович.
В своей публикации журналист отметил, что хочет переждать снаружи. Он подчеркнул, что вынужденный отъезд из России является своеобразным лишением свободы.
В декабре 2021 года Минюст России внес в реестр иностранных агентов восемь человек. В их числе оказался и Виктор Шендерович.
В Минюсте уточняли что решение было принято на основании документов, поступивших в ведомство от уполномоченных органов государственной власти.
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