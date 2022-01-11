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Политика

02:50

Журналист Шендерович решил уехать из России

политика

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Журналист Виктор Шендерович (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) принял решение покинуть Россию. Об этом он сообщил в своем официальном аккаунте в Facebook.

Свой отъезд журналист связал с заявлением юристов бизнесмена Евгения Пригожина о возбуждении дела по статье "Клевета". В нем утверждается, что Шендерович озвучивал не соответствующие действительности данные о бизнесмене.

Позднее суд обязал журналиста выплатить Пригожину 100 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

"От личного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению <...> Пригожина, я, пожалуй, воздержусь", – написал Шендерович.

В своей публикации журналист отметил, что хочет переждать снаружи. Он подчеркнул, что вынужденный отъезд из России является своеобразным лишением свободы.

В декабре 2021 года Минюст России внес в реестр иностранных агентов восемь человек. В их числе оказался и Виктор Шендерович.

В Минюсте уточняли что решение было принято на основании документов, поступивших в ведомство от уполномоченных органов государственной власти.

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